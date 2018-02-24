أكثر من 20% من الكوريين البالغين مصابون بمتلازمة التمثيل الغذائي

طبقا لتحليلات أجرها اتحاد أبحاث متلازمة التمثيل الغذائي على نتائج المسح الوطني للتغذية خلال الفترة من عام 2013 وحتى عام 2015، اتضح أن نسبة المصابين بمتلازمة التمثيل الغذائي من المواطنين البالغين تبلغ 20.3%.

وأشارت نتائج التحليلات إلى أن 27% من الكوريين الذين تتجاوز أعمارهم 30 عاما يصابون بمتلازمة التمثيل الغذائي، وأن هذه النسبة ارتفعت لتصل إلى 37.7% عند الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما.

الجدير بالذكر أن متلازمة التمثيل الغذائي هي مجموعة من الأمراض تشتمل على ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر بالدم، وزيادة نسبة الدهون في منطقة الوسط، والتي تزداد مخاطر الإصابة بأمراض القلب والجلطات الدماغية ومرض السكر.

