انخفاض مداخيل المواطنين في عمر الاربعينيات بشكل غير مسبوق

سجلت نسبة مداخيل الأسر الكورية التي يعيلها أباء في عمر الاربعينيات انخفاضا حادا غير مسبوق منذ البدء في تجميع هذا النوع من البيانات وذلك في الربع الرابع من العام المنصرم.

هذا ووفقا لوكالة الاحصاء الكورية اليوم السبت فإن مداخيل الأسر الكورية التي يعيلها أباء في عمر الاربعينيات للفترة ما بين اكتوبر وديسمبر العام الماضي انخفضت باكثر من نسبة 3% مقارنة بنفس الفترة في العام الذي قبله لتقف عند 3.4 مليون وون كوري.

يذكر انه توجد عدة عوامل ساهمت في هذا الانخفاض بما في ذلك التباطؤ في قطاعي السكن والمطاعم وارتفاع نسبة البطالة وسط الشباب مما يقلل من مستويات مداخيل الشباب غير المتزوجين.

تجدر الإشارة إلى أن نسبة مداخيل هذه الفئة العمرية تعتبر العمود الفقري للمجتمع الكوري والتي نمت بشكل مستمر للفترة ما بين عامي 2003 و 2016 باستثناء الربع الثالث في العام 2009 إبان الأزمة المالية العالمية عندما انخفضت نسبة المداخيل بـ 2.9%.

هذا وسجلت مداخيل الأسر التي يقودها أباء في الاربعينيات من العمر ثاني انخفاض في الربع الثاني من العام الماضي وذلك بنسبة 1.3%، ثم تواصل الانخفاض ليصل إلى نسبة 3.1% في الربع الرابع.