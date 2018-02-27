استجواب صهر الرئيس الأسبق لي ميونغ باك في اتهامات بالرشوة

أكتب :

2018-02-27 11:01:17

تحديث :

2018-02-27 11:01:17

استجواب صهر الرئيس الأسبق لي ميونغ باك في اتهامات بالرشوة

استدعت النيابة العامة زوج الابنة الكبرى للرئيس الكوري الجنوبي الأسبق "لي ميونغ باك"، لاستجوابه في اتهامات بالرشوة.
وعاد "لى سانغ جو"، الذي يشغل منصب مدير تنفيذي في شركة سام سونغ للإلكترونيات، إلى بيته في وقت مبكر من صباح اليوم، بعد أن تم استجوابه في مكتب النيابة العامة في منطقة وسط سيول.
ويواجه "لي" اتهامات بتلقي رشاوى من شخص مجهول كان يسعى إلى الحصول على وظيفة فى مؤسسة مالية. كما يشتبه في أنه سلم بعض تلك الرشاوى إلى الرئيس الأسبق.
وقد قام وكلاء النيابة العامة بمداهمة وتفتيش مقر إقامة "لي سانغ جو" في سيول، ومكتبه في مدينة "سو وان"، أمس الاثنين.

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