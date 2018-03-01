كوريا تحتفل بذكرى حركة الأول من مارس للاستقلال

أقيمت اليوم في مختلف أنحاء كوريا احتفالات بمناسبة الذكرى التاسعة والتسعين على حركة الأول من مارس التي أعلنت الاستقلال من الاستعمار الياباني في عام 1919.

ففي ظهر اليوم، نُظمت فعالية خاصة لدق الأجراس بمشاركة 6 من مناضلي الاستقلال وعمدة سيول "بارك وان سون" في مبنى "بوشين كاك" في منطقة "جونغ نو" في وسط العاصمة سيول.

وقبل تنظيم الفعالية، أقيم عرض خاص لفرقة كورس ومسيرة بالأعلام الوطنية، "تيه كوك كي".

وفي ساحة "كوانغ هوا مون" في سيول أقيمت جنازة وطنية خاصة للتذكير بأرواح 33 من ضحايا التعبئة الإجبارية للحكومة الاستعمارية اليابانية، حيث حُملت رفاتهم خلال الجنازة، بعدما استعادتها كوريا مؤخرا.

وفي الساعة الثانية من بعد الظهر، نظمت فعالية خاصة لتمثيل مشهد المظاهرات السلمية التي جرت في مثل هذا اليوم من عام 1919، في محطة "آن غوك" لمترو الأنفاق، كما تمت تلاوة بيان الاستقلال الكوري في الكنيسة الكاثوليكية الكبيرة في سيول، تحت رعاية بلدية سيول ومركز تنظيم المشروعات التذكارية الخاصة بمرور مائة عام على حركة الأول من مارس.

وبالإضافة إلى ذلك، يتم حاليا تنظيم معرض للصور الفوتوغرافية والفيديوهات بعنوان: "الأرواح التي لم يمكنها العودة ،" في قاعة العروض الفنية التابعة لبلدية سيول خلال الفترة من الأول من هذا الشهر وحتى يوم 15 من شهر أبريل القادم.

وصرحت وزارة الإدارة والأمن الكورية بأن مختلف أنحاء البلاد تشهد اليوم 282 فعالية من الفعاليات التذكارية المتنوعة بحضور 187 ألف شخص، احتفالا بذكرى حركة الأول من مارس للاستقلال.

