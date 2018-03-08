مراسم تذكارية للتضامن مع حملة "مي تو" في كوريا بمناسبة يوم المرأة

تقيم الجمعيات النسائية الكورية مراسم تذكارية في مختلف أرجاء البلاد للإعراب عن تضامنها ودعمها لحملة "مي تو"، التي تستهدف منع العنف الجنسي ضد المرأة، وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي، اليوم الخميس الثامن من مارس.

وفي هذا السياق يقيم الاتحاد الكوري للجماعات النسائية مراسم خاصة ليوم المرأة العالمي في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم في قاعة الاجتماعات الكبرى التابعة للبرلمان، بحضور 500 شخص، بمن فيهم زعيمات 110 جماعة نسائية، وشخصيات رئيسية في المجالات السياسية والحكومية والأكاديمية، حيث ينتظر أن تعبر الجماعات النسائية العاملة في سبع عشرة مدينة ومقاطعة في كوريا عن دعمها لحملة "مي تو" في جميع أنحاء البلاد وأخذ زمام الأمور للقضاء على مختلف أشكال العنف الجنسي في المجتمع.

ومن أجل دعم ضحايا العنف الجنسي والذين يشاركون في حملة " أنا أيضا" سينطلق المركز الوطني لدعم حملة "مي تو".

ومن المقرر أن يشارك في المركز الاتحاد الكوري التشاوري للجماعات النسائية واللجنة الكورية للاستشارة الخاصة للشؤون المنزلية والقضائية والرفاهية والمؤسسة العلمية الكورية لعلم النفس والجماعة الكورية للمحاميات من أجل تقديم الاستشارات القانونية والعلاج النفسي إلى الضحايا.

كما تقوم جمعية "هاتف المرأة" الكورية بحملة لتوزيع الزهور في مختلف أنحاء العاصمة سيول بما فيها ساحة "كوانغ هوا مون"، وشارع الجامعات و"شين تشون" ومحطة "كانغ نام" للمترو. وتخطط الجمعية لتوزيع بطاقات تحتوي على توجيهات حملة "مي تو"، والاستشارات حول أضرار العنف وطرق استخدام النظام القضائي، إلى جانب توزيع زهور بيضاء ترمز إلى التضامن والدعم لحركة مقاومة العنف الجنسي.



