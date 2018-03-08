توقعات بتغير 1.72 مليون وظيفة بسبب الثورة الصناعية الرابعة

من المتوقع أن يسفر التطور التكنولوجي الجديد ضمن الثورة الصناعية الرابعة، إلى زيادة وانكماش الطلب على العديد من الصناعات ذات الصلة، بحيث يحصل 920 ألف شخص على فرص عمل جديدة، بينما سيفقد 800 ألف آخرين وظائفهم الحالية.

جاء ذلك في تقرير صادر عن وزارة العمل والتوظيف اليوم حول توقعات الطلب على القوى العاملة نتيجة للثورة الصناعية الرابعة، في الفترة من 2016 وحتى 2030، حيث أوضحت أنه يمكن تحقيق نمو اقتصادي وزيادة فرص العمل إذا تم إصلاح الهيكلين الاقتصادي والصناعي حسب التغيرات البيئية الناتجة عن الثورة الصناعية الرابعة.

ومن بين الوظائف التي سيزيد عددها الوظائف ذات المهارات العالية التي تتعلق بالثورة الصناعية الرابعة، بما فيها وظائف الخبراء في المعلومات والاتصالات والهندسة والعلوم والكنولوجيا.

ومن المتوقع أيضا أن تزداد فرص العمل في الصناعات الخاصة بخدمات الصحة العامة والرفاهية الاجتماعية نتيجة لارتفاع الدخل وتطور التكنولوجيا الطبية.

وفي المقابل، من المتوقع أن ينخفض بشكل كبير عدد الوظائف في المتاجر نتيجة لزيادة القنوات اللوجستية الرقمية وآليات خدمات البيع. كما توقع التقرير أيضا أن ينخفض عدد الحاصلين على فرص عمل في وظائف قيادة السيارات والنقل نتيجة لتطور السيارات ذاتية القيادة ونظام النقل الآلي.

وقال التقرير إن كوريا تستطيع تحقيق نمو اقتصادي عالٍ بنسبة 2.9 % سنويا، في حالة التعامل بكفاءة من تطورات الثورة الصناعية الرابعة.

وتتوقع أن تتحسن القدرات التنافسية الكورية في الصادرات نتيجة لزيادة الاستثمار في تطوير تقنيات جديدة، وأن تنخفض سرعة الركود في نسبة النمو من خلال توسيع الاستهلاك الناتج عن ارتفاع الدخل.

وأشار التقرير إلى أنه من الممكن التغلب على أزمة النمو المنخفض الناتجة عن زيادة عدد المسنين وانخفاض عدد السكان القادرين على الإنتاج، استفادة من الثورة الصناعية الرابعة، مشيرا إلى ضرورة توفير بيئة لتخفيف القيود المتعلقة ببناء البني التحتية، وزيادة الاستثمار في تنشئة القوى العاملة ذات الكفاءة، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعية استعدادا لزيادة الأشكال الجديدة من الوظائف.



