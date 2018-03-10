انتحار الممثل جو مين كي وسط اتهامات بالتحرش الجنسي

أكتب :

2018-03-10 11:22:02

تحديث :

2018-03-10 11:22:02

انتحار الممثل جو مين كي وسط اتهامات بالتحرش الجنسي

عُثِر على جثة الممثل "جو مين كي"، المتورط في فضيحة التحرش الجنسي، في عملية انتحار على ما يبدو.
ووفقًا لما ذكرته الشرطة، فقد عثرت زوجة الممثل البالغ من العمر 53 عامًا على جثته مشنوقة في بدروم المبنى السكني الذي يقيم فيه، في "كوي-دونغ"، في حي "كوانغ جين"، في سيول، في الساعة الرابعة عصرًا، أمس الجمعة.
وهذا هو المبنى الذي يقيم فيه الممثل بشكل رسمي.
وتفترض الشرطة أن سبب الوفاة الانتحار، لكنها ما زالت تجري تحقيقاتها لمعرفة السبب الدقيق للوفاة. وقد كان من المقرر أن يمثل أمام الشرطة لاستجوابه بشأن فضيحة التحرش الجنسي.
وقد اتُّهِم بأنه كان يتحرش بالطالبات، عندما كان أستاذًا للمسرح في جامعة "تشونغ جو" في مقاطعة "تشانغ تشونغ" الشمالية، في الفترة بين 2004 إلى 2017.

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