التحقيق مع الحاكم السابق لمقاطعة تشونغ تشونغ في ادعاءات التحرش

مثل الحاكم السابق لمقاطعة "تشونغ تشونغ" الجنوبية "آن هي جونغ"، المتهم بالاعتداء الجنسي على سكرتيرته أمام النيابة العامة لإجراء التحقيق معه.

هذا وفي حديثه للصحفيين خارج مكتب النيابة العامة لمنطقة غرب سيئول بعد ظهر الأمس الجمعة، اعتذر "آن" للرأي العام على خيانته لحبهم ودعمهم. كما اعتذر لزوجته وأطفاله، وقال إنه سيتعاون بإخلاص مع تحقيقات النيابة العامة.

يذكر أن النيابة العامة أجرت تحقيقات مع السكرتيرة السابقة لدى الحاكم "آن" لمدة 23 ساعة و30 دقيقة أمس الجمعة.

وكانت "كيم جي إون" السكرتيرة السابقة لحاكم مقاطعة "تشونغ تشونغ الجنوبية"، قد كشفت في مقابلة مع محطة التلفزيون المحلي JTBC عن أنه اغتصبها عدة مرات على مدى ثمانية أشهر، وذلك في الفترة من يونيو من العام الماضي وإلى شهر فبراير من هذا العام.

تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة قد بدأت تحقيقاتها في القضية بعد أن قدمت "كيم" شكوى رسمية ضده يوم الثلاثاء الماضي. وفي وقت لاحق، ادعت عضوة في أحد بيوت الخبرة التي أنشأها الحاكم السابقة أنها عانت أيضًا من اعتداءاته وتحرشاته الجنسية لأكثر من عام.





