اكتشاف فيروس إنفلونزا الطيور في مزرعة طيور في تشونغ تشُنغ

أكتب :

2018-03-14 11:42:31

تحديث :

2018-03-14 11:42:31

اكتشاف فيروس إنفلونزا الطيور في مزرعة طيور في تشونغ تشُنغ

تم اكتشاف عدوى بفيروس إنفلونزا الطيور في مزرعة للدواجن في مقاطعة شمال تشونغ تشُنغ، بعد حوالي 40 يومًا من اختفاء الفيروس.
وقال تقرير صادر عن وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية إنه تم اكتشاف عدوى بفيروس إنفلونزا الطيور من سلالة "إتش 5" في مزرعة للبط في "أوم صونغ" أمس الثلاثاء.
وقالت الحكومة إنها تجري حاليًا اختبارات أخرى لتحديد ما إذا كان الفيروس شديد العدوى أم لا.
وأصدرت الوزارة على الفور أمرًا بوقف تشغيل حوالي سبعة آلاف من منشآت تربية الماشية في مقاطعة شمال تشونغ تشنغ، لمدة 24 ساعة، اليوم الأربعاء.




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