العثور على بقايا عظام بشرية في حطام العبارة سيه والVideo

أكتب :

2018-03-15 10:45:55

تحديث :

2018-03-15 18:02:15

تم العثور على بقايا عظام بشرية في حطام العبارة "سيه وال" خلال عملية إعادة تأهيلها،  بعد ظهر أمس الأربعاء.
يذكر أن العبارة "سيه وال" غرقت يوم 16 أبريل من عام 2014، وأسفر الحادث عن مصرع حوالي 300 شخص معظمهم من طلاب إحدى المدارس الثانوية كانوا على متن العبارة في رحلة مدرسية.  
وجاء العثور على هذه البقايا البشرية لأول مرة منذ 4 أشهر منذ العثور على بعض الرفات  في حطام العبارة في شهر نوفمبر من العام الماضي.
ويبلغ طول قطعة العظم التي عُثر عليها بالأمس حوالي 20 سنتيمترا، ويعتقد أنها عظمة ساق بشرية. وقد تم نقلها إلى مقر المعهد الوطني للبحث العلمي من أجل تحديد هويتها، وهو ما يتوقع أن يتم حتى نهاية هذا الشهر.
ويشار إلى أنه لم يتم حتى الآن العثور على رفات خمسة من ضحايا الحادث، بمن فيهم الطالب "نام هيون تشول" والمدرس "يانغ سونغ جين".
وتخطط وزارة الشؤون البحرية لإنهاء عملية تحليل حطام العبارة حتى نهاية هذا الشهر.

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