كوريا الجنوبية تحتل المركز 57 في مؤشر السعادة العالمي

احتلت كوريا الجنوبية المرتبة 57، من بين 156 دولة، في مؤشر السعادة العالمي للعام الحالي 2018.

ونشرت شبكة الحلول المستدامة، التابعة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، تقريرها السنوي لمؤشر السعادة العالمي، الذي يرتب 156 دولة حسب مستويات السعادة بناءً على عدة عوامل من بينها متوسط العمر المتوقع والدعم الاجتماعي ومعدلات الفساد.

وقد حصلت كوريا الجنوبية على 5.875 نقطة من أصل 10 نقاط، لتحل في المركز السابع والخمسين، متراجعةً مركزين عن العام الماضي.

واحتلت فنلندا المركز الأول، وتلتها النرويج ثم الدنمارك وآيسلندا وسويسرا وهولندا وكندا وونيوزلندا والسويد واستراليا.