بلديتا سيول وبكين تتفقان على زيادة التعاون في تخفيض الغبار الناعم

أكتب :

2018-03-19 14:11:23

تحديث :

2018-03-19 14:21:16

بلديتا سيول وبكين تتفقان على زيادة التعاون في تخفيض الغبار الناعم

اتفقت بلديتا سيول وبكين على زيادة التعاون فيما بينهما من أجل تخفيض الغبار الناعم.
جاء ذلك في مذكرة تفاهم خاصة بالشؤون البيئية تم توقيعها بين عمدة العاصمة سيول "بارك وون سون" ونظيره الصيني عمدة بكين "تشن جي نينغ"، بعد انتهاء الدورة الثانية من أعمال اللجنة المشتركة بين سيول وبكين، والتي عقدت في سيول اليوم الاثنين.
وبموجب مذكرة التفاهم التي تعد الأولى من نوعها بين بلديتي العاصمتين سيول وبكين، سيتم إنشاء خط ساخن بين مسؤولي البلدين يتم من خلاله تبادل المعلومات الخاصة بنوعية الهواء في العاصمتين.
كما ستقوم البلديتان بتشكيل فريق علمي مشترك لإجراء دراسة حول سبل تخفيض الغبار الناعم وتحسين نوعية الهواء، وتنظيم منتديات خاصة بتحسين نوعية الهواء في المدينتين.
وقالت بلدية العاصمة سيول إنها اتفقت مع نظيرتها في بكين على تنفيذ مشروعات للتعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والسياحية والتعليمية.
الجدير بالذكر أن اللجنة المشتركة بين سيول وبكين كان قد  تم تأسيسها في عام 2013 من أجل تعزيز التعاون بين المدينتين في المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية والبيئية، وتعقد اجتماعاتها كل عامين في المدينتين بالتناوب.

  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
كوريا الشمالية من الداخل
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
KBS World Radio Mobile
  • KBS World Radio Mobile
  • التطبيق الجديد يشمل أخبار ومحتويات كي بي إس وورلد راديو مع الخدمات المُقدمة سابقا، من خلال تطبيقات منفصلة مثل أون إير، و نيوز بودكاست ، و هيا نتعلم الكورية ، و المطبخ الكوري...

<

1 / 4

>