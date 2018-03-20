بلديتا سيول وبكين تتفقان على زيادة التعاون في تخفيض الغبار الناعم

اتفقت بلديتا سيول وبكين على زيادة التعاون فيما بينهما من أجل تخفيض الغبار الناعم.

جاء ذلك في مذكرة تفاهم خاصة بالشؤون البيئية تم توقيعها بين عمدة العاصمة سيول "بارك وون سون" ونظيره الصيني عمدة بكين "تشن جي نينغ"، بعد انتهاء الدورة الثانية من أعمال اللجنة المشتركة بين سيول وبكين، والتي عقدت في سيول اليوم الاثنين.

وبموجب مذكرة التفاهم التي تعد الأولى من نوعها بين بلديتي العاصمتين سيول وبكين، سيتم إنشاء خط ساخن بين مسؤولي البلدين يتم من خلاله تبادل المعلومات الخاصة بنوعية الهواء في العاصمتين.

كما ستقوم البلديتان بتشكيل فريق علمي مشترك لإجراء دراسة حول سبل تخفيض الغبار الناعم وتحسين نوعية الهواء، وتنظيم منتديات خاصة بتحسين نوعية الهواء في المدينتين.

وقالت بلدية العاصمة سيول إنها اتفقت مع نظيرتها في بكين على تنفيذ مشروعات للتعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والسياحية والتعليمية.

الجدير بالذكر أن اللجنة المشتركة بين سيول وبكين كان قد تم تأسيسها في عام 2013 من أجل تعزيز التعاون بين المدينتين في المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية والبيئية، وتعقد اجتماعاتها كل عامين في المدينتين بالتناوب.

