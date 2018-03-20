اكتشاف إصابة بفيروس إنفلونزا الطيور في في كيونغ كي وتشونغ تشُنغ

أكتب :

2018-03-19 14:12:54

تحديث :

2018-03-19 14:21:48

اكتشاف إصابة بفيروس إنفلونزا الطيور في في كيونغ كي وتشونغ تشُنغ

تم اكتشاف عدوى بفيروس إنفلونزا الطيور في مزرعتين للدواجن في مقاطعة كيونغ كي ومزرعة أخرى في مقاطعة جنوب تشونغ تشُنغ.
وقال تقرير صادر عن وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية إنها أجرت اختبارا على ثلاث مزارع للدواجن، حيث تبين وجود إصابات بفيروس إنفلونزا الطيور من سلالة "إتش 5 إن 6" شديد العدوى.
وبهذا أصبح عدد المزارع التي تعرضت لحالات إصابة بفيروس إنفلونزا الطيور شديد العدوى، 22 مزرعة منذ بداية موسم الشتاء، أي ما يعادل حوالى 5% من حالات الإصابة مقارنة بالشتاء الماضي.
وقررت الوزارة حظر حركة الدواجن والماشية في جميع أرجاء البلاد باستثناء جزيرة جيجو حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم الاثنين.

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