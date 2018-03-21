إصدار تحذير من تساقط كثيف للثلوج في ديغو وشمال كيونغ سانغ

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الكورية تحذيرا من تساقط كثيف للثلوج في مناطق "ديغو" ومقاطعة شمال "كيونغ سانغ".

جاء ذلك فيما تشهد كوريا الجنوبية حاليا فترة الاعتدال الربيعي.

وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم، شهدت مدينة "ديغو" تساقط ثلوج بمعدل بلغ 3,3 سنتيمتر، بينما شهدت منطقة "تشيل غوك" أكثر من 13 سنتيمترا.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد هذه المناطق ما يصل إلى عشرة سنتيمترات من الثلوج حتى يوم الغد الخميس.

وقد تم بدءا من الساعة الثامنة من صباح اليوم تقييد حركة المرور في أربع مناطق في "ديغو"، و13 منطقة في مقاطعة شمال "كيونغ سانغ"، كما تم إصدار تحذير من تساقط ثلجي كثيف في المناطق الجبلية في مقاطعة "كانغ وان"، حيث شهدت بعض المناطق هناك تساقط ثلوج بمعدل بلغ 4 سنتيمترات.

ومن المتوقع نتيجة لذلك أن يتم إغلاق عدد من المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية في المناطق المتأثرة.

