كوريا تشهد أقل مستوى من معدلات الزواج

سجل عدد حالات الزواج في كوريا الجنوبية أقل رقم له في العام الماضي منذ 40 عاما.

وطبقا لتقرير أصدرته هيئة الإحصاءات اليوم بعنوان "إحصاءات الزواج والطلاق في عام 2017"، بلغ عدد حالات الزواج 264 ألفا و500 حالة، بانخفاض نسبته 6.1% بالمقارنة مع العام الأسبق، وهو أقل مستوى منذ عام 1974.

تجدر الإشارة إلى أن عدد حالات الزواج ظل ينخفض سنويا منذ عام 2011.

وأوضح التقرير أن عدد حالات الزواج بين الناس في أوائل الثلاثينيات قد شهد أكبر انخفاض، حيث انخفض عدد حالات الزواج للرجال في الثلاثينيات بنسبة 10.3% بالمقارنة مع العام الأسبق، بينما انخفض بين النساء بنسبة 9%.

أما متوسط العمر في الزواج الأول فقد بلغ 32.9 عام بالنسبة للرجال و30.2 عام بالنسبة للنساء، حيث تأخر هذا المستوى العمري خلال عام واحد بمقدار 0.2 عام للرجال و0.1 عام للنساء.

وقال التقرير إن هذه المؤشرات تدل على حدوث انخفاض كبير في عدد حالات الزواج بين فئة الناس في أوائل الثلاثينيات من العمر، وهي الفترة التي تعتبر مناسبة للزواج.

ويرجع السبب في ذلك إلى زيادة السنوات الدراسية للحصول على درجات أكاديمية أعلى لكلا الجنسين، والصعوبات في الحصول على وظائف وشراء بيوت خاصة.

ومن ناحية أخرى، بلغ عدد حالات الطلاق 106 آلاف حالة في العام الماضي، بانخفاض نسبته 1.2% مقارنة بالعام الأسبق.





