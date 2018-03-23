الرئيس الكوري الأسبق لي ميونغ باك يقول إنه يشعر بالذنب

أكتب :

2018-03-23 15:03:15

تحديث :

2018-03-23 15:47:09

الرئيس الكوري الأسبق لي ميونغ باك يقول إنه يشعر بالذنب

قام الرئيس الكوري الأسبق "لي ميونغ باك" بنشر بيان مكتوب بخط يده في صفحته على فيسبوك فور إصدار المحكمة مذكرة لاعتقاله مساء أمس الخميس.
وقال "لي" في البيان إنه لا يريد إلقاء اللوم على شخص آخر، مشيرا إلى أن هو نفسه كان مخطئا، وأنه يشعر الآن بالذنب.
وأكد "لي" أن حكومته كانت قادرة على التغلب على العقبات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية.
وأضاف أنه ظل يبذل جهودا من أجل القضاء على الأخطاء الماضية وممارسة السياسة النظيفة، إلا أن تلك الجهود لم تكن كافية لتلبية متطلبات الشعب.
وعبر عن أمله في أن يتم تقليل آلام أولئك الذين كانوا يعملون معه وأسرته بعد اعتقاله.

  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
كوريا الشمالية من الداخل
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
Podcasts
  • Podcasts
  • تتيح هذه الخدمة التي يقدمها كي بي إس وورلد راديو للمرة الأولى الاستماع إلى البرامج أينما كنت ووقتما شئت ... حيث يمكنك الحصول على برامجك المفضلة مباشرة إلى حاسبك الشخصي وإلى جهاز إم بي ثري.

<

4 / 4

>