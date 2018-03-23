الرئيس الكوري الأسبق لي ميونغ باك يقول إنه يشعر بالذنب

قام الرئيس الكوري الأسبق "لي ميونغ باك" بنشر بيان مكتوب بخط يده في صفحته على فيسبوك فور إصدار المحكمة مذكرة لاعتقاله مساء أمس الخميس.

وقال "لي" في البيان إنه لا يريد إلقاء اللوم على شخص آخر، مشيرا إلى أن هو نفسه كان مخطئا، وأنه يشعر الآن بالذنب.

وأكد "لي" أن حكومته كانت قادرة على التغلب على العقبات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية.

وأضاف أنه ظل يبذل جهودا من أجل القضاء على الأخطاء الماضية وممارسة السياسة النظيفة، إلا أن تلك الجهود لم تكن كافية لتلبية متطلبات الشعب.

وعبر عن أمله في أن يتم تقليل آلام أولئك الذين كانوا يعملون معه وأسرته بعد اعتقاله.