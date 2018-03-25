عودة الطقس الحار وتفاقم مشكلة الغبار الناعم

عادت درجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد إلى الارتفاع لتصل إلى درجات الحرارة الموسمية المعتادة، مصحوبة مع تفاقم جودة الهواء والجو بسبب انتشار الغبار الناعم في المناطق الوسطى والغربية.

ووفقًا لإدارة الأرصاد الجوية، فقد ارتفعت درجات الحرارة العظمى في سيئول إلى 12.5 درجة مئوية ظهر الجمعة، وهو أعلى من المتوسط السنوي، البالغ 12.1 درجة.

وقال مسؤول في إدارة الأرصاد إن الطقس الحار سيستمر في الوقت الحالي، ولكن مع تقلبات يومية ملحوظة في درجات الحرارة، لتسجل درجات الحرارة حتى 15 درجة مئوية في بعض المناطق الداخلية.

وقد ارتفعت نسبة الغبار الناعم لتصل إلى 54 ميكروغرام لكل متر مكعب في مقاطعتي "كيونغي" و"تشونغ تشانغ" الشمالية، متجاوزة بذلك حاجز 50 ميكروغرام لكل متر مكعب.

وسجلت النسبة في سيول نحو 45 ميكروغرام لكل متر مكعب.

وقال المعهد الوطني للبحوث البيئية إن مستويات الغبار الناعم ستظل "سيئة" في مناطق متعددة، بما في ذلك سيول وكانغ وون وتشولا وغيرها من المقاطعات.

