اصطدام سفينة ركاب بالصخور وانقاذ كل ركابها

اصطدمت سفينة ركاب على متنها حوالي 163 شخص بالصخور اليوم الأحد وذلك في المياة قبالة سواحل "شين-ان" بمقاطعة جنوب جيولا، وقد تم انقاذ جميع من كانوا على متنها.

هذا وكانت سفينة الركاب زنة 223 طن تحمل على متنها 158 راكبا و 5 من افراد الطاقم قد جنحت في حوالي الساعة 3:47 ظهرا بالقرب من منطقة "شين-ان".

وقال خفر السواحل الكوري انه قد ارسل سفينة دورية وسفن اخرى إلى موقع الحادث حيث تم انقاذ كل الركاب وطاقم السفينة وذلك في حوالي الساعة 5:14 عصرا، وقد عانى 6 ركاب من جروح طفيفة وارسلوا إلى مستشفى في موكبو.

يذكر ان الركاب قالوا ان السفينة اصطدمت بالصخور عندما كانت تحاول تفادي الاصطدام بقارب صيد وسط ضباب كثيف في المنطقة.





