اصطدام سفينة ركاب بالصخور وانقاذ كل ركابها

أكتب :

2018-03-25 22:17:04

تحديث :

2018-03-25 22:17:04

اصطدام سفينة ركاب بالصخور وانقاذ كل ركابها

اصطدمت سفينة ركاب على متنها حوالي 163 شخص بالصخور اليوم الأحد وذلك في المياة قبالة سواحل "شين-ان" بمقاطعة جنوب جيولا، وقد تم انقاذ جميع من كانوا على متنها.
هذا وكانت سفينة الركاب زنة 223 طن تحمل على متنها 158 راكبا و 5 من افراد الطاقم قد جنحت في حوالي الساعة 3:47 ظهرا بالقرب من منطقة "شين-ان".
وقال خفر السواحل الكوري انه قد ارسل سفينة دورية وسفن اخرى إلى موقع الحادث حيث تم انقاذ كل الركاب وطاقم السفينة وذلك في حوالي الساعة 5:14 عصرا، وقد عانى 6 ركاب من جروح طفيفة وارسلوا إلى مستشفى في موكبو.
يذكر ان الركاب قالوا ان السفينة اصطدمت بالصخور عندما كانت تحاول تفادي الاصطدام بقارب صيد وسط ضباب كثيف في المنطقة.


  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
كوريا الشمالية من الداخل
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
KBS World Radio On-Air
  • KBS World Radio On-Air
  • تطبيق أون إير تم تصميمه خصيصا من أجل الوصول السريع والسهل إلى خدمات الصوت لبرامج كي بي إس وورلد راديو بـ 11 لغة.

<

2 / 4

>