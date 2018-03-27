الغبار الناعم الكثيف يجتاح البلاد لليوم الثاني على التوالي

اجتاح أكثر الأغبرة الناعمة كثافة الأنحاء المختلفة من كوريا الجنوبية لليوم الثاني على التوالي.

وقد تجاوزت كثافة الغبار الناعم في سيول وضواحيها اليوم الاثنين 100 ميكروغرام لكل متر مكعب، وهي أكثر من أربعة أضعاف الكثافة التي توصي منظمة الصحة العالمية بعدم تجاوزها.

ويرجع السبب في ارتفاع كثافة الغبار الناعم إلى الضغط الجوي العالي، الذي يستقر في المناطق الجنوبية من كوريا الجنوبية، والذي يتسبب في تسرب الغبار الناعم على الرياح الجنوبية الغربية الدافئة القادمة من الصين، وبقائه في البلاد.

وقد اتخذت وزارة البيئة الكورية اليوم الاثنين إجراءات طارئة، للحد من الغبار الناعم؛ حيث تم تطبيق نظام القيادة بالتناوب، الذي يقضي بعدم تسيير سيارات موظفي الهيئات الإدارية والعامة، التي تحمل لوحات ترخيص تنتهي بأرقام فردية، اليوم الاثنين.