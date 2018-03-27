الغبار الناعم الكثيف يجتاح البلاد لليوم الثاني على التوالي

أكتب :

2018-03-26 15:23:22

تحديث :

2018-03-26 17:22:16

الغبار الناعم الكثيف يجتاح البلاد لليوم الثاني على التوالي

اجتاح أكثر الأغبرة الناعمة كثافة الأنحاء المختلفة من كوريا الجنوبية لليوم الثاني على التوالي. 
وقد تجاوزت كثافة الغبار الناعم في سيول وضواحيها اليوم الاثنين 100 ميكروغرام لكل متر مكعب، وهي أكثر من أربعة أضعاف الكثافة التي توصي منظمة الصحة العالمية بعدم تجاوزها.
ويرجع السبب في ارتفاع كثافة الغبار الناعم إلى الضغط الجوي العالي، الذي يستقر في المناطق الجنوبية من كوريا الجنوبية، والذي يتسبب في تسرب الغبار الناعم على الرياح الجنوبية الغربية الدافئة القادمة من الصين، وبقائه في البلاد.
وقد اتخذت وزارة البيئة الكورية اليوم الاثنين إجراءات طارئة، للحد من الغبار الناعم؛ حيث تم تطبيق نظام القيادة بالتناوب، الذي يقضي بعدم تسيير سيارات موظفي الهيئات الإدارية والعامة، التي تحمل لوحات ترخيص تنتهي بأرقام فردية، اليوم الاثنين.

  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
كوريا الشمالية من الداخل
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
KBS World Radio On-Air
  • KBS World Radio On-Air
  • تطبيق أون إير تم تصميمه خصيصا من أجل الوصول السريع والسهل إلى خدمات الصوت لبرامج كي بي إس وورلد راديو بـ 11 لغة.

<

2 / 4

>