إلزام جميع الركاب بربط حزام الأمان بدءًا من شهر سبتمبر

بدءًا من شهر سبتمبر المقبل، سيتم إلزام جميع الركاب بارتداء أحزمة الأمان.

وقالت وكالة الشرطة الوطنية إن قانون المرور المنقح قد صدر يوم الثلاثاء، وسيتم تنفيذ التعديلات عليه اعتبارًا من سبتمبر.

وبموجب القانون الجديد، سيكون ربط الحزام إلزاميًّا في جميع المركبات، بما في ذلك سيارات الأجرة، وفي حالة عدم ارتدائه فسيواجه الساق غرامة قدرها 30 ألف وون.

كما قلَّص القانون المعدل صلاحية نتائج اختبارات الكفاءة، التي تقيِّم قدرة المسنين فوق 75 عامًا، من 5 سنوات إلى 3 سنوات.

ويسعى القانون المعدَّل أيضًا إلى معاقبة راكبي الدراجات، الذين يقودون الدراجات تحت تأثير الكحول.