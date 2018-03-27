اختبارات الخنازير إيجابية لمرض الحمى القلاعية

ظهرت نتيجة اختبارات الخنازير إيجابية في إحدى المزارع في مدينة "كيمبو"، لمرض الحمى القلاعية من النوع "أ" النادر.

وأعلنت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية اليوم الثلاثاء أن الاختبارات الشاملة قد أكدت تلك النتائج.

وقد أجرت وكالة الحجر الصحي للحيوانات والنباتات اختبارات شاملة على الخنازير، بعد إبلاغ صاحب المزرعة أن عددًا من الخنازير ظهر عليها أعراض مرض الحمى القلاعية.

وتماشيًا مع المبادئ التوجيهية الطارئة لمواجهة الحمى القلاعية، أرسلت الحكومة مسؤولي الحجر الصحي إلى تلك المزرعة، لتقييد الوصول منها وإليها، وإعدام جميع الخنازير.

ومن المعروف أن مرض الحمى القلاعية تبلغ شدة العدوى به في الخنازير أكثر من الماشية بثلاثة آلاف ضعف.