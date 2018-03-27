اختبارات الخنازير إيجابية لمرض الحمى القلاعية

أكتب :

2018-03-27 15:26:15

تحديث :

2018-03-27 15:26:15

اختبارات الخنازير إيجابية لمرض الحمى القلاعية

ظهرت نتيجة اختبارات الخنازير إيجابية في إحدى المزارع في مدينة "كيمبو"، لمرض الحمى القلاعية من النوع "أ" النادر.
وأعلنت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية اليوم الثلاثاء أن الاختبارات الشاملة قد أكدت تلك النتائج.
وقد أجرت وكالة الحجر الصحي للحيوانات والنباتات اختبارات شاملة على الخنازير، بعد إبلاغ صاحب المزرعة أن عددًا من الخنازير ظهر عليها أعراض مرض الحمى القلاعية.
وتماشيًا مع المبادئ التوجيهية الطارئة لمواجهة الحمى القلاعية، أرسلت الحكومة مسؤولي الحجر الصحي إلى تلك المزرعة، لتقييد الوصول منها وإليها، وإعدام جميع الخنازير.
ومن المعروف أن مرض الحمى القلاعية تبلغ شدة العدوى به في الخنازير أكثر من الماشية بثلاثة آلاف ضعف.

  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
كوريا الشمالية من الداخل
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
Podcasts
  • Podcasts
  • تتيح هذه الخدمة التي يقدمها كي بي إس وورلد راديو للمرة الأولى الاستماع إلى البرامج أينما كنت ووقتما شئت ... حيث يمكنك الحصول على برامجك المفضلة مباشرة إلى حاسبك الشخصي وإلى جهاز إم بي ثري.

<

4 / 4

>