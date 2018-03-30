إجراءات حكومية لمعالجة أزمة الغبار الناعم

قررت الحكومة إخضاع 39 شركة خاصة في سيول والمناطق المحيطة بها، وكذلك الوكالات العامة في جميع أنحاء البلاد؛ لبعض الإجراءات التي تهدف إلى خفض مستويات الغبار الدقيق. وكانت هذه الإجراءات الحكومية مقتصرة حتى الآن على الوكالات العامة في منطقة العاصمة.

وقد قررت الحكومة توسيع نطاق تلك الإجراءات خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الوزراء "لي ناك يون" اليوم الخميس.

ويأتي هذا القرار بعد أن أشار الكثيرون إلى أن النطاق الحالي للإجراءات الحكومية لا يكفي لخفض مستويات تركيز الغبار الناعم.

كما قررت الحكومة الاستجابة بفعالية لتدفق الغبار الناعم من جهة الصين. وفي إطار هذه الجهود، سوف تعزز الحكومة التعاون الثنائي مع الصين بشكل رئيسي، من خلال مركز التعاون البيئي الذي سيفتتحه البلدان في يونيو.