مصرع 3 رجال إطفاء أثناء ذهابهم لإنقاذ كلب

لقي ثلاثة رجال إطفاء مصرعهم، بينهم اثنان من المتدربين، في حادث مروري أثناء استجابتهم لمكالمة هاتفية لإنقاذ كلب.

ووفقًا للشرطة، فقد وقع الحادث على طريق سريع بالقرب من تقاطع "سينام" في مدينة "أسان" بمقاطعة "تشانغ تشونغ" الجنوبية، في الساعة 9:45 صباحًا، عندما اصطدمت شاحنة يبلغ وزنها 25 طنًّا بسيارة الإطفاء، التي كانت متوقفة على جانب الطريق.

وقد لقي رجل الإطفاء، الذي عُرف باسم عائلته "كيم"، والبالغ من العمر 29 عامًا؛ مصرعه على الفور، إلى جانب اثنين من رجال الإطفاء المتدربين.

كما أصيب شخص رابع كان داخل سيارة الإطفاء.

وكانت سيارة الإطفاء متوجِّهة لإنقاذ كلب ضال شوهد على الطريق السريع.

وتفترض الشرطة ووكالة الإطفاء أن سائق الشاحنة قد اصطدم بالسيارة بسبب نومه أثناء القيادة، لكنها تجري تحقيقًا لتحديد السبب الدقيق للحادث.