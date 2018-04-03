صدور الحكم الأول بحق الرئيسة الكورية السابقة بارك كون هيه يوم الجمعة

من المقرر أن تقوم المحكمة الابتدائية بإصدار الحكم بحق الرئيسة الكورية السابقة "بارك كون هيه" يوم السادس من شهر أبريل الجاري ، وذلك بعد 354 يوما من بدء محاكمتها.

ولم تتخذ المحكمة حتى الآن قرارا بشأن السماح ببث جلسة إصدار الحكم على الهواء مباشرة ، حيث كانت المحكمة العليا قد قامت في شهر يوليو من العام الماضي بتعديل قواعدها التي تسمح من خلاله ببث جلسات إصدار الحكم ضد مرتكبي الجرائم التي تثير الاهتمام العام على الهواء مباشرة .

ولكن لم يتم تطبيق القواعد المعدلة على المتهمين ، بمن فيهم "لي جيه يونغ" نائب رئيس شركة "سام سونغ" للإلكترونيات ، و"تشيه سون شيل" الصديقة المقربة للرئيسة السابقة "بارك" .

وتبين أن الرئيسة السابقة "بارك" لن تحضر جلسة إصدار الحكم بحقها، وسيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن البث التلفزيوني على الهواء قبل يوم أو يومين من إصدار الحكم.