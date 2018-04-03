السلطات الصحية تصدر تحذيرًا من مرض التهاب الدماغ الياباني

أكتب :

2018-04-03 16:22:00

تحديث :

2018-04-03 16:22:00

السلطات الصحية تصدر تحذيرًا من مرض التهاب الدماغ الياباني

أصدرت السلطات الصحية تنبيهًا ضد مرض التهاب الدماغ الياباني، وهو عدوى دماغية ناجمة عن فيروس ينقله البعوض.
وقد صدر التنبيه اليوم الثلاثاء، بعد اكتشاف البعوض الذي يحمل الفيروس في بوسان، ويعتبر ناقلًا للمرض.
ودعت الوكالة إلى توخي المزيد من الحذر بين الأشخاص البالغة أعمارهم 40 عامًا فأكثر، مشيرة إلى أن 90% من المصابين بالمرض هم من تلك الفئة العمرية.
وعلى الرغم من أن 99% من الأشخاص الذين يلدغهم البعوض الحامل للفيروس لا يعانون من أي أعراض أو تصيبهم أعراض خفيفة، فإن 20% إلى 30% من الحالات الحادة لالتهاب الدماغ تكون مميتة.
ويمكن الوقاية من التهاب الدماغ الياباني عن طريق التطعيم.

  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
كوريا الشمالية من الداخل
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
KBS World Radio On-Air
  • KBS World Radio On-Air
  • تطبيق أون إير تم تصميمه خصيصا من أجل الوصول السريع والسهل إلى خدمات الصوت لبرامج كي بي إس وورلد راديو بـ 11 لغة.

<

2 / 4

>