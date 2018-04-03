السلطات الصحية تصدر تحذيرًا من مرض التهاب الدماغ الياباني

أصدرت السلطات الصحية تنبيهًا ضد مرض التهاب الدماغ الياباني، وهو عدوى دماغية ناجمة عن فيروس ينقله البعوض.

وقد صدر التنبيه اليوم الثلاثاء، بعد اكتشاف البعوض الذي يحمل الفيروس في بوسان، ويعتبر ناقلًا للمرض.

ودعت الوكالة إلى توخي المزيد من الحذر بين الأشخاص البالغة أعمارهم 40 عامًا فأكثر، مشيرة إلى أن 90% من المصابين بالمرض هم من تلك الفئة العمرية.

وعلى الرغم من أن 99% من الأشخاص الذين يلدغهم البعوض الحامل للفيروس لا يعانون من أي أعراض أو تصيبهم أعراض خفيفة، فإن 20% إلى 30% من الحالات الحادة لالتهاب الدماغ تكون مميتة.

ويمكن الوقاية من التهاب الدماغ الياباني عن طريق التطعيم.