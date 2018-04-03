المحكمة تقرر إذاعة جلسة الحكم على بارك كون هيه على الهواء

قررت محكمة سيول المركزية إذاعة جلسة الحكم على الرئيسة السابقة "بارك كون هيه" يوم الجمعة المقبل على الهواء.

ووفقًا لما ذكرته المحكمة اليوم الثلاثاء، فسوف تنعقد الجلسة في الساعة 2:10 بعد ظهر الجمعة. وقالت المحكمة إنها قررت السماح بالبث المباشر مراعاة للعوامل المختلفة، بما في ذلك اهتمام الرأي العام.

وستكون هذه هي الحالة الأولى منذ وضع اللائحة الخاصة ببث الجلسات في القضايا البارزة على الهواء مباشرة.

ومن غير المرجح أن تحضر "بارك" جلسة الحكم. ويشار إلى أنها أعلنت مقاطعتها لجميع المحاكمات منذ تمديد فترة اعتقالها في 16 أكتوبر من العام الماضي.

وسوف تقوم المحكمة ببث الجلسة باستخدام الكاميرات الخاصة بها، بدلًا من الكاميرات الإعلامية، للحفاظ على النظام.