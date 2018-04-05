القبض على ثلاثة من العاملين الطبيين في قضية وفيات الرضع

أكتب :

2018-04-04 11:40:05

تحديث :

2018-04-04 11:40:05

القبض على ثلاثة من العاملين الطبيين في قضية وفيات الرضع

ألقي القبض على ثلاثة من العاملين الطبيين بتهمة القتل غير الطوعي، بسبب وفاة أربعة أطفال حديثي الولادة، توفوا جميعًا خلال فترة ساعتين في مستشفى في سيول في ديسمبر الماضي.
وأصدرت محكمة جنوب سيول مذكرات التوقيف في وقت مبكر من اليوم الأربعاء بحق كل من "تشو سو جين"، رئيس وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة في مستشفى إيهوا النسائي، والطبيب "بارك إيون إيه"، وممرضة.
وقد وافقت المحكمة على احتجاز المتهمين، مشيرة إلى احتمال تدميرهم الأدلة. لكنها رفضت احتجاز ممرضة أخرى.
ووفقًا للمركز الكوري لمكافحة الأمراض، فقد توفي الأطفال الأربعة بسبب تسمم الدم، بعد حقنهم بمكملات غذائية ملوثة بالبكتيريا.
وتشتبه الشرطة في أن التلوث حدث أثناء فتح المكملات الغذائية وتوصيلها بالأنابيب الوريدية.
ويتهم الاطباء والممرضات بالتغاضي عن واجباتهم وخرق قواعد النظافة في علاج الأطفال المبتسرين.

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