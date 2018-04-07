مطاعم كيوشون للدجاج المقلي ترفع أسعار التوصيل

أكتب :

2018-04-07 15:30:16

تحديث :

2018-04-07 16:35:58

مطاعم كيوشون للدجاج المقلي ترفع أسعار التوصيل

تستعد سلسلة مطاعم "كيوشون" للدجاج المقلي، لمواجهة رد فعل الجمهور بعد إعلانها اليوم الجمعة عن تحصيلها 2000 وون لجميع طلبات التوصيل، ليكون الحد الأدنى للطلب 20 الف وون كوري، مشيرة إلى ارتفاع تكاليف العمالة والتشغيل.
وتنتظر الشركة الحصول على الموافقة من مشغليها أصحاب الامتياز قبل أن تتمكن من تغيير سياسة التسعير.
جدير بالذكر أن الحد الأدنى للأجور الذي تم زيادته بنسبة 16.4% ليصل إلى 7530 وون في الساعة قد دخل حيز التنفيذ بدءًا من العام الحالي، وهي أكبر زيادة منذ 17 عامًا.
وكان الرئيس "مون جيه إين" قد تعهد بزيادة الحد الأدنى تدريجيًّا ليصل إلى 10 آلاف وون في الساعة، بحلول عام 2020.

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