إلغاء 3 مباريات بيسبول بسبب الغبار الناعم

أكتب :

2018-04-07 16:18:19

تحديث :

2018-04-07 16:18:19

إلغاء 3 مباريات بيسبول بسبب الغبار الناعم

ألغيت 3 مباريات بيسبول اليوم الجمعة بسبب الغبار الناعم، مسجلة بذلك المرة الأولى التي يتسبب فيها سوء جودة الهواء بمثل هذه الخطوة في كوريا الجنوبية.
وقد صدرت تحذيرات بشأن الغبار الناعم، بعد تدفق كميات كبيرة من الغبار الأصفر من الصين.
وفي الساعة 5:30 مساء اليوم الجمعة، بلغ مستوى تركيز الغبار في ملعب جامشيل في جنوب سيول 377 ميكرو غرام، وهو أعلى بكثير من مستوى 150 الذي يوجب إصدار تنبيه بشأن مستوى الغبار، ومستوى 300 الذي يوجب إصدار التحذيرات.
وقد تحركت جزيئات الغبار الأصفر في اتجاه الشرق مدفوعة بالرياح الغربية. وقد سجلت مستويات الغبار درجة متوسطة في معظم أنحاء البلاد اليوم السبت.

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