الادعاء يوجه اتهاما للرئيس الأسبق لي ميونغ باك بالفسادVideo

أكتب :

2018-04-09 10:29:01

تحديث :

2018-04-09 18:13:54

وجهت النيابة العامة اليوم الاثنين اتهاما للرئيس الأسبق "لي ميونغ باك" بالفساد، بما في ذلك الحصول على رشوة تبلغ 11 مليار وون، واختلاس 35 مليار وون من شركة "داس" لقطع غيار السيارات والتهرب من الضرائب.
وكان الرئيس الأسبق "لي" قد تم اعتقاله يوم الثاني والعشرين من شهر مارس الماضي بعد ثمانية أيام من خضوعه لتحقيقات النيابة العامة.
وستستمر النيابة العامة في إجراء تحقيقات مع الرئيس الأسبق بعد توجيه الاتهامات إليه، من خلال زيارته في مركز الاحتجاز، بعدما رفض "لي" تلك الزيارة ثلاث مرات.
ومن المتوقع أن تبدأ أول جلسة في محاكمة الرئيس الأسبق "لي ميونغ باك" في أواخر شهر أبريل الجاري.

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