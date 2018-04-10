تنصيب رئيس جديد للكي بي إس

أكتب :

2018-04-09 15:42:38

تحديث :

2018-04-09 16:01:22

تنصيب رئيس جديد للكي بي إس

تم تنصيب "يانغ سونغ دونغ" رئيسا جديدة لهيئة الإذاعة الكورية "كي بي إس" في حفل أقيم اليوم الاثنين.
وقال "يانغ" في كلمة ألقاها في الحفل إن موظفي الكي بي إس قد مارسوا الواجبات الملقاة على هذه الإذاعة العامة رغم الغياب الطويل لقيادتها.
وأكد "يانغ" أنه سيكون رئيسا يجعل الكي بي إس هيئة مجددة، من خلال ضمان حرية الموظفين في تغطية الأخبار وإنتاج البرامج، وعن طريق إجراء تعديل وظيفي، وهو ما سيؤدى إلى إعادة الكي بي إس إلى أحضان المواطنين.
وسوف تنتهى فترة توليه المنصب يوم الثالث والعشرين من شهر نوفمبر القادم.

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