وزارة البيئة تتعامل مع مشكلة الغبار الدقيق باستخدام طائرات دون طيار

بدأت وزارة البيئة الكورية في مراقبة الغبار الدقيق باستخدام طائرات دون طيار.

ومن المقرر أن تقوم الطائرات المزودة بإجهزة استشعار للمواد الملوثة بقياس درجات التلوث في الهواء في الوقت الحقيقي لاكتشاف مصادر الانبعاثات، كما ستقوم في الوقت نفسه بتصوير فيديوهات للحصول لإثبات مصادر التلوث.

وقالت الوزارة إنه في حالة اكتشاف مصانع يخرج منها انبعاثات من الغبار الدقيق، فسوف يتم إرسال قوات من الشرطة الخاصة بالبيئة مباشرة إلى تلك المصانع من أجل استكشاف وجود أي أعمال غير قانونية.

وفي هذا السياق، أجرت وزارة البيئة اختبارات على طائرة دون طيار في منطقة "كوانغ جو" بمقاطعة كيونغ كي الشهر الماضي، حيث اكتشفت عمليات إحراق قمامة غير قانونية، كما اكتشفت وجود أجهزة غير مصرح بها يصدر عنها ملوثات للهواء في مصانع صغيرة كان من الصعب مراقبتها في الماضي بدون الطائرات دون طيار.

بالإضافة إلى ذلك قررت وزارة البيئة استخدام سيارات متنقلة لقياس التلوث، مزودة بأجهزة تحليل جودة الهواء، خلال عمليات المراقبة.

وقالت الوزارة إنها ستعمل على إدارة ومراقبة المصانع صغيرة الحجم التي تخرج الغبار الدقيق، وذلك باستخدام التقنيات المتقدمة في المستقبل.





