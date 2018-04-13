6 قتلى ومفقودين في حادث تصادم قارب بسفينة في البحر الأصفر

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وفُقِد ثلاثة آخرون، نتيجة لحادث تصادم قارب صيد محلي بسفينة أجنبية في البحر الأصفر، صباح اليوم الخميس.

وقالت قوات حرس السواحل الكورية إن قارب الصيد الذي يبلغ وزنه 15 طنًّا، والذي كان يحمل 6 بحارة، قد انقلب بعد اصطدامه بسفينة شحن تنزانية تزن 498 طنًّا في الساعة 12 و37 دقيقة من صباح الخميس، على بعد 10 كيلومترات شمال غرب "شينان"، بمقاطعة جنوب "جولا".

وأرسلت قوات حرس السواحل على الفور سفينة إنقاذ، كما أرسلت إشارات إلى السفن الأخرى بالقرب من موقع الحادث، للمساعدة في جهود الإنقاذ.

وتم العثور على أحد أفراد الطاقم في حوالي الساعة 1 و25 دقيقة صباحًا ولم يكن يتنفس، وقد توفي في غضون ساعة. كما تم العثور على فردين آخرين لقيا مصرعيهما في قارب الصيد. وما زالت عمليات البحث جارية عن البحارة الثلاثة المفقودين.

