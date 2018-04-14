تكريم الشاعر يون دونغ جو في مدينة شين يانغ الصينية

من المنتظر أن يتم تكريم الشاعر الكوري "يون دونغ جو" الذي عاش خلال فترة الاحتلال الياباني لشبه الجزيرة الكورية في النصف الأول من القرن العشرين، وذلك بواسطة مركز ثقافي في مدينة "شين يانغ" بمقاطعة "لياونينغ" في شمال شرق الصين.

وقال معهد متخصص فى بحوث الثقافتين الكورية والصينية في مدينة "شين يانغ" أمس الجمعة، إنه سيتم إقامة احتفال بمناسبة إنشاء المركز الثقافي، اليوم السبت.

وسيضم المركز قاعة تتسع لـ300 شخص، وقاعة أخرى لعرض حياة وأعمال الشاعر الكوري "يون".

ويذكر أن "يون" وُلد في عام 1917 في مدينة "لونغ جينغ" بمقاطعة "جيلين" الصينية بعدما انتقل أبواه إليها من كوريا هربا من الاستعمار الياباني.

وتوفي "يون" في عام 1945 في أحد السجون في مدينة فوكوكا اليابانية، حيث عاقبته سلطات الاحتلال الياباني بالسجن لمدة عامين بتهمة المشاركة في حركة الاستقلال الكورية.



