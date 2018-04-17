إقامة مراسم بمناسبة الذكرى الرابعة على حادث غرق العبارة سيه وال Video

أكتب :

2018-04-16 16:38:41

تحديث :

2018-04-16 18:32:41

تنظم وزارة الشؤون البحرية ووزارة التعليم الكورية مراسم بمناسبة الذكرى الرابعة على حادث غرق العبارة "سيه وال"، بعد ظهر اليوم الاثنين، في مدينة "آن سان".
ويحضر المراسم أعضاء أسر الضحايا الطلاب والمدرسين، بالإضافة إلى عدد من المواطنين والمسؤولين الحكوميين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء "لي ناك يون"، ونائب رئيس الوزراء وزير التعليم "كيم سانغ غون".
وتقام مراسم أخرى مماثلة في مدينة إنتشون بحضور عدد من أعضاء أسر الضحايا ووزير الإدارة العامة والأمن "كيم بو كيوم"،  وعمدة بلدية مدينة إنتشون "يو جونغ بوك"، وعدد آخر من المسؤولين الحكوميين والمواطنين.
يذكر أن العبارة "سيه وال" قد غرقت يوم السادس عشر من أبريل عام 2014، مما أدى إلى مصرع حوالي 300 شخص معظمهم من طلاب ومدرسي إحدى المدارس الثانوية كانوا في رحلة مدرسية، وقد تسبب الحادث في زيادة الغضب الشعبي ضد حكومة الرئيسة السابقة "باك كون هيه"، حيث اتهمت بالتقصير في التعامل مع الحادث خلال فترة وقوعه.    

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