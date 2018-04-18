فشل مفاوضات الأجور بين نقابة العمال وشركة جنرال موتورز

فشلت المفاوضات مجدَّدًا بين نقابة العمال وإدارة شركة جنرال موتورز كوريا في تضييق الخلافات حول مسألة الأجور.

وقد عقدت الإدارة ونقابة العمال بالشركة محادثات بعد ظهر أمس الاثنين في مقر الشركة في "بو بيونغ"، جنوبي سيول.

وخلال المفاوضات، كررت الإدارة موقفها بأن النقابة عليها أن تقبل بتجميد الأجور وعدم وجود مكافآت، في إطار الجهود المبذولة لتخفيض التكاليف والمساعدة على إنعاش الشركة المتعثرة، مشيرة إلى وجود أزمة ائتمان خطيرة.

لكنَّ نقابة العمال رفضت قبول ذلك الاقتراح، وطالبت الإدارة بالتراجع عن خطة إغلاق مصنع "كون سان"، داعية إلى الوصول إلى اتفاق شامل وليس مجرد اتفاق مبدئي.

وقال المدير التنفيذي لفرع الشركة في كوريا "قاهر كاظم" إن الشركة يمكن أن تعلن إفلاسها ويتم إيداعها في الحراسة القضائية، ما لم تتوصل النقابة والإدارة إلى اتفاق في مفاوضات الأجور، بحلول يوم الجمعة القادم، 20 من أبريل.