اتحاد عمال الخطوط الجوية يطالب بفصل ابنة مالك الشركة

أكتب :

2018-04-21 14:25:15

تحديث :

2018-04-21 14:25:15

اتحاد عمال الخطوط الجوية يطالب بفصل ابنة مالك الشركة

طالب اتحاد العمال في الخطوط الجوية الكورية بفصل الابنة الصغرى لمالك الشركة، التي تواجه تحقيقات الشرطة، بشأن مزاعم إساءة استخدامها للسلطة ضد الموظفين.
وقد طالبت ثلاث مجموعات نقابية في أكبر الخطوط الجوية بالبلاد في بيان مشترك صدر أمس الجمعة بإقالة "تشو هيون مين"، وهي أحد المدراء التنفيذيين ورئيسة مشروعات الإعلانات في الشركة.
وقال البيان إن الشركة ترفض الاعتذار أو التعلم من هذا الحادث، وتحاول تشويه الحقيقة، على الرغم من تزايد الادعاءات ضدها.
كما انتقد البيان ما وصفه بالنظام السيئ من الضوابط والتوازنات داخل الشركة، خاصة فيما يتعلق بعائلة المالك، وهو ما قال البيان إنه سيجعل نمو الشركة أمرًا صعبًا.
وطالب البيان بإقالة "تشو" والاعتذار العلني لمنع وقوع حوادث مماثلة، وهددوا بمعركة قوية ضد الإدارة، إذا لم تستجب لمطالبهم.
جدير بالذكر أن "تشو" هي الابنة الثانية والصغرى لرئيس شركة هانجين ومالك الخطوط الجوية الكورية "تشو يانغ هو".

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