إقالة ابنتي رئيس مجموعة شركات هان جين من جميع مناصبهما

قدم "تشو يانغ هو" رئيس مجموعة شركات "هان جين" الكورية أمس الأحد اعتذارا للشعب وموظفي شركة الطيران الكورية عن التصرفات الخاطئة التي ارتكبتها ابنتاه.

وقال "تشو" إنه اتخذ إجراءات لإقالة ابنته الكبيرة "تشو هيون ها" من منصبها كرئيسة فندق الخطوط الجوية الكورية، وابنته الصغيرة "تشو هيون مين" التي تعمل مديرة تنفيذية في شركة الخطوط الجوية الكورية، من جميع مناصبهما داخل مجموعة "هان جين".

وجاءت هذه الإقالة بعد 10 أيام من ظهور مزاعم حول سلوك الابنة الصغيرة السيء تجاه موظف في وكالة إعلانات.

وكانت الابنة الكبيرة "تشو هيون آه" قد تقدمت باستقالتها من منصبها في شركة الخطوط الجوية الكورية عام 2014، بعد أن أثارت زوبعة من الانتقادات نتيجة لإهانتها مسؤولا عن المضيفين في طائرة خلال إحدى الرحلات بسبب عدم رضائها عن تقديمه بعض المقبلات قبيل إقلاع الطائرة، وقد عادت إلى الإدارة في العام الماضي.