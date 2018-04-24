مساعد سابق للنائب كيم تلقى مبلغًا ماليًّا في فضيحة التزوير

أفادت بعض التقارير بأن أحد مساعدي النائب البرلماني السابق "كيم كيونغ سو" قد تلقى أموالًا من أحد أعضاء المدوَّنة الإلكترونية التي تقع في مركز فضيحة تزوير الآراء على الإنترنت، ثم أعادها بعد اعتقال المدوِّن "دروكنغ".

ووفقًا لمكتب الأمن السيبراني التابع لشرطة سيول، فإنَّ أحد أعضاء المدونة قد عرض مبلغ 5 ملايين وون على المساعد المعروف باسم عائلته "هان"، في شهر سبتمبر من العام الماضي.

وادعى العضو، الذي عُرِف باسم عائلته "كيم"، أنه سلَّم المبلغ إلى "هان"، الذي أعاده في 26 مارس، بعد يوم من إلقاء القبض على "دروكنغ".

كما ورد أن المدوِّن قد أشار إلى ذلك المبلغ في رسالة إلى النائب مؤرخة بـ15 مارس، وردَّ عليه النائب بعد عدة ساعات بأنَّه أقال ذلك المساعد.