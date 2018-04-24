تطبيق نظام تصنيف جديد لعوادم السيارات

بدءًا من الغد الأربعاء، ستقوم الحكومة بتصنيف جميع المركبات وفق نظام جديد مكوَّن من خمس درجات، وفقًا لمستويات انبعاث العوادم الملوثة للهواء.

وقالت وزارة البيئة اليوم الثلاثاء إن هذا التصنيف يتماشى مع التعديلات التي أجريت على اللوائح الخاصة بتصنيف المركبات وفقًا للعوادم المنبعثة منها.

ووفقًا للنظام الجديد، سيتم تصنيف السيارات الكهربية وخلايا الوقود التي لا تصدر ملوثات في الدرجة الأولى، وسيتم تصنيف محركات الديزل بين الدرجة الثالثة والخامسة.

وكانت اللوائح السابقة تنص على تصنيف المركبات المصنعة بدءا من عام 2012 فقط، ولكن بموجب التعديل الجديد ستخضع جميع المركبات لنظام التصنيف.