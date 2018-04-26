نيفر تكشف عن تدابير حول التعليقات على الإنترنت

أكتب :

2018-04-25 11:55:31

تحديث :

2018-04-25 11:56:03

نيفر تكشف عن تدابير حول التعليقات على الإنترنت

أعلنت شركة نيفر، التي تعد أكبر بوابات الإنترنت الرائدة في كوريا الجنوبية، عن مجموعة من الإجراءات ذات الصلة بوضع تعليقات على الإنترنت.
وجاء ذلك وسط الانتقادات العامة المتزايدة لفضيحة تزوير الآراء عبر الإنترنت بواسطة مدوَّنة إلكترونية شهيرة.
وفي إعلان نُشر على مدوَّنتها الرسمية "نيفر داياري" اليوم الأربعاء، قالت بوابة "نيفر" إن مستخدميها لم يعد بإمكانهم نشر أكثر من ثلاثة تعليقات حول مقال إخباري تحت حساب واحد. وفي السابق، كان يمكن نشر ما يصل إلى 20 تعليقًا على أي مقال إخباري باستخدام حساب واحد.
كما سيتم حظر مستخدمي "نيفر" أيضًا من النقر على زر "إعجاب" أكثر من 50 مرة في التعليقات على الأخبار عبر الإنترنت باستخدام حساب واحد في غضون 24 ساعة. وفي السابق، لم يكن هناك حدود لذلك.
وسيتعين على المستخدمين الانتظار لمدة 60 ثانية على الأقل بعد نشر تعليق، قبل أن يتمكنوا من نشر تعليق آخر، بينما كان ذلك الفاصل الزمني سابقا هو عشر ثوانٍ فقط.

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