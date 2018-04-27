المحكمة العليا تؤيد حكمًا بالسجن 18 شهرًا على مساعد رئاسي سابق

أيدت المحكمة العليا اليوم الخميس حكمًا بالسجن لمدة 18 شهرًا على المساعد الرئاسي السابق "جونغ هو صونغ"، لتسريبه وثائق حكومية سرية إلى "تشيه سون شيل"، الصديقة المقربة من الرئيسة السابقة "بارك كون هيه".

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها المحكمة العليا حكمًا يتعلق بالقضية التي تورطت فيها الرئيسة السابقة.

وقد حوكم المساعد الرئاسي السابق بتهمة تسليم 47 وثيقة سرية إلى "تشيه سون شيل"، التي يُعتقد أنها قامت بتحرير محتوياتها. وقد تضمنت تلك الوثائق خطابات للرئيسة السابقة في اجتماعات مجلس الوزراء وغيرها من المناسبات الرسمية للدولة.

وكانت محكمة سيول العليا ومحكمة سيول المركزية قد أصدرتا حكمًا بالسجن لمدة عام ونصف العام، ورفضت جميع الطعون التي تقدم بها الادعاء و"جونغ".

كما رفضت المحكمة 33 دليلًا قدمته النيابة، قائلة إن تلك الأدلة تم جمعها بشكل غير قانوني.