تشو هيون مين تواجه تحقيقات الشرطة

تستجوب الشرطة النائبة السابقة لرئيس شركة الخطوط الجوية الكورية، على خلفية الاتهامات الموجهة إليها بأنها صرخت وألقت مشروبًا على وجه أحد شركاء الأعمال في الشركة.

وقد ظهرت الابنة الصغرى لمالك شركة خطوط الطيران الكورية مرتدية بذلة سوداء اليوم الثلاثاء، في مركز شرطة "كانغ صو" في سيول.

وكانت "تشو" قد اتُّهمت بإلقاء كوبٍ من الماء على وجه مدير شركة تسويق في مارس الماضي، بعد دخولها في نوبة غضب بسبب عدم قدرته على الإجابة عن أسئلتها.

وعندما سألها الصحفيون عما إذا كان هذا الاتهام صحيحًا، نظرت "تشو" إلى الأسفل وكررت قولها إنها آسفة لتسببها في القلق.

وسوف تستجوب الشرطة "تشو" بشأن الأدلة التي تم الحصول عليها من خلال مداهمات مقر شركة الطيران الكورية وشركة التسويق التي شهدت تلك الواقعة، بما في ذلك ملف صوتي مدته عشر دقائق يُدعى أنه يحتوي على صراخ "تشو" بصوت مرتفع.

ومن المتوقع أن تثبت التهمة بسهولة لأن استعمال اللغة المسيئة يصنف كشكل من أشكال الاعتداء. ومع ذلك، عجزت الشرطة عن الحصول على دليل رئيسي على قيام "تشو" بإلقاء كوب من الماء، أو على أنها اعتادت استعمال كلمات مسيئة. وبعد الانتهاء من استجواب "تشو"، ستنظر الشرطة فيما إذا كانت ستضيف تهمًا إضافية ضدها.

