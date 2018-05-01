تشو هيون مين تواجه تحقيقات الشرطة

أكتب :

2018-05-01 16:11:58

تحديث :

2018-05-01 16:11:58

تشو هيون مين تواجه تحقيقات الشرطة

تستجوب الشرطة النائبة السابقة لرئيس شركة الخطوط الجوية الكورية، على خلفية الاتهامات الموجهة إليها بأنها صرخت وألقت مشروبًا على وجه أحد شركاء الأعمال في الشركة.
وقد ظهرت الابنة الصغرى لمالك شركة خطوط الطيران الكورية مرتدية بذلة سوداء اليوم الثلاثاء، في مركز شرطة "كانغ صو" في سيول.
وكانت "تشو" قد اتُّهمت بإلقاء كوبٍ من الماء على وجه مدير شركة تسويق في مارس الماضي، بعد دخولها في نوبة غضب بسبب عدم قدرته على الإجابة عن أسئلتها.
وعندما سألها الصحفيون عما إذا كان هذا الاتهام صحيحًا، نظرت "تشو" إلى الأسفل وكررت قولها إنها آسفة لتسببها في القلق.
وسوف تستجوب الشرطة "تشو" بشأن الأدلة التي تم الحصول عليها من خلال مداهمات مقر شركة الطيران الكورية وشركة التسويق التي شهدت تلك الواقعة، بما في ذلك ملف صوتي مدته عشر دقائق يُدعى أنه يحتوي على صراخ "تشو" بصوت مرتفع.
ومن المتوقع أن تثبت التهمة بسهولة لأن استعمال اللغة المسيئة يصنف كشكل من أشكال الاعتداء. ومع ذلك، عجزت الشرطة عن الحصول على دليل رئيسي على قيام "تشو" بإلقاء كوب من الماء، أو على أنها اعتادت استعمال كلمات مسيئة. وبعد الانتهاء من استجواب "تشو"، ستنظر الشرطة فيما إذا كانت ستضيف تهمًا إضافية ضدها.

  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
محادثات القمة بين الكوريتين للعام 2018
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
ما هي خدمة RSS؟
  • ما هي خدمة RSS؟
  • خدمة RSS هي عبارة عن وسيلة سهلة تمكنك من الحصول على آخر الأخبار وأحدث المعلومات فور نشرها على مواقعك المفضلة على شبكة الإنترنت.

<

3 / 4

>