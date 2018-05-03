بدء إجراءات محاكمة الرئيس الكوري الأسبق لي ميونغ باك

بدأت اليوم إجراءات محاكمة الرئيس الكوري الأسبق "لي ميونغ باك" المتهم بتلقي 11 مليار وون كرشاوى، واختلاس 35 مليار وون.

وتخطط محكمة سيول المركزية لعقد الجولة الأولى من الإعداد لمحاكمة للرئيس الأسبق "لي" بعد ظهر اليوم، ولكن من المقرر ألا يحضر "لي" بنفسه جلسة المحاكمة.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة اختارت يوم 10 من الشهر القادم لإجراء جولة ثانية من إعدادات المحاكمة وترتيب نقاط المنازعات، لأن عدد الاتهامات الموجهة إلي "لي" يبلغ 16 اتهاما، وقد تباينت المواقف من التهم بين النيابة العامة وبين جانب الرئيس الأسبق "لي".





