بدء إجراءات محاكمة الرئيس الكوري الأسبق لي ميونغ باك

أكتب :

2018-05-03 10:29:49

تحديث :

2018-05-03 13:58:23

بدء إجراءات محاكمة الرئيس الكوري الأسبق لي ميونغ باك

بدأت اليوم إجراءات محاكمة الرئيس الكوري الأسبق "لي ميونغ باك" المتهم بتلقي 11 مليار وون كرشاوى، واختلاس 35 مليار وون.
وتخطط محكمة سيول المركزية لعقد الجولة الأولى من الإعداد لمحاكمة للرئيس الأسبق "لي" بعد ظهر اليوم، ولكن من المقرر ألا يحضر "لي" بنفسه جلسة المحاكمة.
 تجدر الإشارة إلى أن المحكمة اختارت يوم 10 من الشهر القادم لإجراء جولة ثانية من إعدادات المحاكمة وترتيب نقاط المنازعات، لأن عدد الاتهامات الموجهة إلي "لي" يبلغ 16 اتهاما، وقد تباينت المواقف من التهم بين النيابة العامة وبين جانب الرئيس الأسبق "لي".


  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
محادثات القمة بين الكوريتين للعام 2018
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
Podcasts
  • Podcasts
  • تتيح هذه الخدمة التي يقدمها كي بي إس وورلد راديو للمرة الأولى الاستماع إلى البرامج أينما كنت ووقتما شئت ... حيث يمكنك الحصول على برامجك المفضلة مباشرة إلى حاسبك الشخصي وإلى جهاز إم بي ثري.

<

4 / 4

>