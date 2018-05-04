الحكومة الكورية تسعى لتخفيض فترة الخدمة العسكرية قبل عام 2022

من المتوقع أن يتم تخفيض فترة الخدمة العسكرية الإلزامية في كوريا الجنوبية من 21 شهرا إلى 18 شهرا حسب معيار القوات البرية.

وصرحت وزارة الدفاع بأنه سيتم اتخاذ هذا القرار في غضون فترة الحكومة الحالية.

ونتيجة لذلك، إذا تم تخفيض فترة الخدمة العسكرية إلى 18 شهرا للجنود الذين سينهون خدمتهم في شهر مايو من عام 2022، وهو العام الذي ستنتهي فيه فترة الحكومة الحالية، سيتم تطبيق النظام الجديد بدءا بالجنود الذين يلتحقون بالجيش في شهر نوفمبر من عام 2020.

وفي هذه الحالة سيستفيد الجنود الذين يؤدون الخدمة العسكرية الإلزامية حاليا من هذا النظام على مراحل. ولكن في حالة تأخر إجراءات التخفيض، سيتم تخفيض فترة الخدمة بدءا بالجنود الذين يبدؤون أداء الخدمة العسكرية في شهر مايو من عام 2022.

وأوضحت الوزارة أنها تناقش حاليا موعد وسبل تخفيض فترة الخدمة العسكرية.

الجدير بالذكر أن تخفيض فترة الخدمة العسكرية الإلزامية كان ضمن الوعود التي قطعها الرئيس الكوري "مون جيه إين" خلال حملاته الانتخابية، ويمثل أيضا أحد أهم محاور الإصلاحات العسكرية التي تنفذها الحكومة الحالية.

وتخطط الوزارة لإبلاغ الرئيس "مون" بخطة الإصلاحات العسكرية في غضون هذا الشهر.