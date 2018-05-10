بروفة خاصة لتنصيب العبارة سيه وال

جرت اليوم آخر أعمال الفحص قبل يوم الغد المحدد لعملية تنصيب جسم العبارة الغارقة "سيه وال"، في ميناء "موكبو" الجديد.

وبدأت لجنة التحقيقات في حادث غرق العبارة صباح اليوم في إجراء بروفة خاصة لرفع جسم العبارة بزاوية 40 درجة باستخدام رافعة بحرية، بحيث يتم الانتهاء من هذه البروفة مساء اليوم.

وتركز اللجنة في هذه العملية على فحص متانة السلاسل الحديدية التي تم ربطها بالعبارة ومركز ثقل جسم العبارة وغير ذلك من العناصر ذات الصلة.

ومن المقرر أن تبدأ عملية تنصيب جسم العبارة في الساعة التاسعة من صباح الغد الخميس، ويتوقع أن تستغرق حوالي 4 ساعات.

وتخطط اللجنة لإجراء عملية تعزيز أمنية بعد الانتهاء من تنصيب ثم عملية استكشاف بهدف العثور على بقايا جثث الضحايا المفقودين، والتحقيق في أسباب غرق العبارة، وذلك في غضون 3 أسابيع.