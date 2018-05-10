بوابة نيفر تعلن عن مشروع لتحسين خدمتها الإخبارية

أعلنت بوابة نيفر، التي تعد كبرى بوابات الإنترنت في كوريا الجنوبية، والمتهمة حاليا بالتساهل مع عمليات تزوير الآراء على الإنترنت، عن خطة لتحسين خدمة الأخبار التي تقدمها.

وعقدت السيدة "هان سونغ سوك" رئيسة بوابة نيفر مؤتمرا صحفيا اليوم صرحت فيه بأن نيفر لن تقوم بتحرير الأخبار بنفسها بدءا منه الربع الثالث من هذا العام.

ونتيجة لذلك من المتوقع أن يتم إنشاء خدمة جديدة للأخبار يتم من خلالها تقديم الأخبار التي تم تحريرها فقط بواسطة مختلف وسائل الإعلام.

ومن المتوقع أن يتم تقديم أرباح الإعلانات التجارية وبيانات القرّاء، الناتجة عن الخدمة الجديدة، إلى وسائل الإعلام ذات الصلة.

كما ستتولى مختلف وسائل الإعلام السياسات الخاصة بالآراء حول الأخبار والتي أثارت جدلا مؤخرا.

وأعربت "هان" عن موافقتها مبدئيا على نظام "الربط الخارجي" الذي يسمح بالربط المباشر بوسائل الإعلام ذات الصلة إذا تم الضغط على الزر الخاص بالأخبار، مشيرة إلى أن نيفر ستدخل نظاما مشابها لنظام غوغل، لكنها قالت إنه سيكون من الصعب إدخال هذا النظام بشكل شامل. وأضافت أنه سيتم تنفيذ المشروع من خلال مشاورات فردية مختلف وسائل الأعلام.





