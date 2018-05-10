بدء عملية تنصيب جسم العبارة الغارقة اليوم

بدأت عملية تنصيب جسم العبّارة "سيه وال" التي ترقد في ميناء "موكبو" الجديد، قبل ظهر اليوم الخميس.

وبدأت لجنة التحقيقات في غرق العبارة منذ الساعة التاسعة من صباح اليوم، في إجراء عملية تنصيب جسم العبارة باستخدام رافعة بحرية.

ومن المقرر أن تقوم شركة "هيون ديه سام هو" للصناعة الثقيلة، المسؤولة عن هذه العملية، برفع العبارة من خلال ربط جسمها برافعة بحرية تزن 10 آلاف طن، إضافة إلى 66 دعامة فولاذية على شكل حرف "إل" اللاتيني، والتي تم تركيبها في أرضية جسم العبارة وجزئها الأيسر باستخدام أسلاك، بحيث تجري العملية على 6 مراحل، تشمل تنصيبها بزوايا 35 درجة، ثم 40 درجة، ثم 50 درجة، و55 درجة، وأخيرا 90 درجة، على مدار نحو 4 ساعات.

وقد سبق للشركة أن أجرت بروفة خاصة على هذه العملية أمس، حيث نجحت في رفع العبارة حتى زاوية 40 درجة.

وبعد أن يتم تنصيب جسم العبارة سيمكن إجراء عملية فحص على غرفة المحرك وغرف التلاميذ التي لم يتم الدخول إليها حتى الآن.

وتخطط لجنة التحقيق لبدء عملية التعزيز الأمني بعد الانتهاء من التنصيب ثم عملية الاستكشاف بهدف العثور على بقايا جثث الضحايا المفقودين، والتحقيق من أسباب غرق العبارة، وذلك في غضون 3 أسابيع.

يذكر أن العبارة سيه وال غرقت يوم 16 أبريل من عام 2014 عندما كانت في رحلة مدرسية من إنتشون إلى جزيرة جيجو، مما تسبب في مصرع وفقدان أكثر من 300 شخص، معظمهم من طلاب إحدى المدارس الثانوية.

وقد تسبب ذلك الحادث في زيادة الغضب الشعبي ضد حكومة الرئيسة السابقة "باك كون هيه"، حيث اتهمت بالتقصير في التعامل مع الحادث خلال فترة وقوعه.