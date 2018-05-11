الحكومة الكورية تستهدف تقليل المخلفات البلاستيكية إلى النصف

قررت الحكومة الكورية تنفيذ خطة شاملة لتخفيض المخلفات البلاستيكية إلى النصف، ورفع نسبة إعادة التدوير من 34% حاليا إلى 70%، حتى عام 2030.

وأعلنت وزارة البيئة اليوم عن هذه الخطة التي تشمل مراحل التصنيع والإنتاج والتوزيع والاستهلاك والفرز.

وطبقا للخطة، سيتم تسهيل إعادة التدوير في مرحلة التصنيع والإنتاج والتخلص من المنتجات صعبة التدوير عبر مراحل. وحتى عام 2020، سيتم تحويل كل الزجاجات البلاستيكية الملونة الخاصة بالمياه المعدنية والمشروبات إلى زجاجات دون لون، مع فرض رسوم إعادة التدوير على منتجي الزجاجات البلاستيكية أو الزجاجات ذات الألوان الخاصة أو المواد الأخرى.

كما صرحت الوزارة بأنها ستدرج المنتجات البلاستيكية التي لا يلزم إعادة استخدامها، بما فيها القفازات البلاستيكية والأكياس البلاستيكية الخاصة بمحلات الغسيل، ضمن قائمة المواد التي يتوجب إعادة تدويرها.

ومن أجل تقليل استخدام المواد البلاستيكية سيتم تعديل القانون ذي الصلة الذي ينص على ضرورة فحص المنتجات التي يتم الإفراط في تغليفها.

وتستهدف الخطة تقليل الأكواب المستخدمة مرة واحدة فقط والأكياس البلاستيكية بنسبة 35% بحيث توفر الوزارة بعض المزايا بما فيها تطبيق خصم في حالة استخدام أكواب حقيقية في المقاهي أو مطاعم الوجبات السريعة. كما تتضمن تقليل الاستخدامات البلاستيكية في المتاجر والمحلات الكبرى من خلال إلزامها باستخدام صناديق وأكياس قمامة ورقية.

وتشمل الخطة كذلك تطوير تطبيق خاص للهواتف الذكية يسمح للمواطنين بالحصول على إجابات عن أسئلتهم ذات الصلة.