استئناف الحوار بين الأطباء والحكومة

استأنفت أكبر رابطة للأطباء في كوريا الجنوبية الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الحكومة، بشأن خطة الرئيس "مون جيه إين" لتوسيع نطاق تغطية التأمين الطبي.

والتقى رئيس الرابطة الطبية الكورية "تشيه ديه زيب" وعدد من أعضاء الرابطة في سيول أمس الجمعة مع مسؤولين من وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، بما في ذلك نائب الوزير "كوون ديوك تشول"، وتبادل الطرفان الآراء حول القضايا المتعلقة بالصناعة الطبية.

وخلال الاجتماع، قرر الجانبان إنشاء هيئة استشارية بين الحكومة ورابطة الأطباء في وقت مبكر.

كانت المحادثات قد توقفت في 29 مارس، بسبب قرار الحكومة بوضع العلاجات الباهظة الثمن والضرورية تحت نطاق التغطية للتأمين الصحي، مثل الموجات فوق الصوتية والتصوير بالرنين المغناطيسي.

